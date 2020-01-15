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ثقافة

عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
عرضت وزارة السياحة والآثار فيلما تسجيليا عن أبرز المشروعات التي تمت في 2019، كذلك الاكتشافات الأثرية التي حققتها البعثات المصرية والأجنبية خلال العام المنصرم.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الوزارة مساء أمس الثلاثاء في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الأثريين الـ14 بحضور د.خالد العناني وزير السياحة والآثار وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والسفراء والعاملين بالآثار.

وكانت من أبرز الإنجازات التي عرضها الفيلم التسجيلي إقامة مسلتين من صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة،وترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

واستكمال واجهة معبد الأقصر لأول مرة بعد الانتهاء من ترميم وإقامة التمثال الثالث و الأخير من مشروع ترميم وإقامة تماثيل الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الأول للمعبد،وفتح معبد الأوبت بالكرنك للزيارة بعد الترميم.

وافتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بعد الترميم،وانتهاء المرحلة الأولي من مشروع تطوير دير سانت كاترين و التي شملت ترميم المكتبة و كنيسة التجلي،والبدء في أعمال تطوير منطقة شجرة مريم.

ونقل التابوت المذهب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته بالأقصر إلى المتحف المصري الكبيروخضوعه للترميم لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة،وافتتاح معرض آثار الملك توت عنخ آمون بقاعة Grande Halle de la Villette بباريس محطما الرقم القياسي لعدد زوار المعارض الثقافية في فرنسا (1,423,170 زائر.

وركز الفيلم التسجيلي وقته الأكبر علي الإكتشافات الأثرية التي تحققت في 2019 بأيدي وسواعد مصرية،منها بعثة وزارة الآثار بمنطقة آثار بئر الشغالة بواحة الداخلة،والتي نجحت في الكشف عن مقبرتين أثريتين من العصر الروماني، واكتشاف ثلاثة آبار دفن وعدد كبير من المومياوات بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا وذلك أثناء حفائر بعثة وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا.

وتم ايضا إكتشاف مقبرة من العصر البطلمي لرجل وزوجته تحتوي على بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات وذلك بمنطقة الديابات بمحافظة سوهاج،كذلك اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة مقبرة النبيل خوي والتي ترجع لنهاية الأسرة الخامسة.

كما اكتشفت بعثة وزارة الآثار بالأقصر مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا ترجع للأسرة 18 ومقبرتين بمنطقة العساسيف ترجعان لعصر الرعامسة،واكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة ميلان الإيطالية مقبرة صخرية ترجع للعصر اليوناني الروماني بمنطقة مقابر الأغاخانبغرب أسوان.

كذلك اكتشفت بعثة وزارة الآثار عن جبانة ترجع لعصر الدولة القديمة بالجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة آثار اهرامات الجيزة،واكتشفت بعثة وزارة الآثار جنوب الهرم المنحني بدهشور عن عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية بداخل مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.

وأبرز الفيلم الكشف الذي حققته بعثة وزارة الآثار بالعساسيف بالأقصر،حيث إكتشفت خبيئة بها 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها، ترجع للقصر التاسع قبل الميلاد،كما اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة والتماثيل المعبودات في منطقة بوباسطيون سقارة.

البعثة المصرية الألمانية بالمطرية اكتشفت عددا من أجزاء لتماثيل ملكية وجدار كبير من الطوب اللبن يرجع لعصر الدولة الحديثة،واكتشفت البعثة الاثرية المصرية عن تمثال اثري نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة الكا بميت رهينة بمحافظة الجيزة.

واكتشفت البعثة الاثرية المصرية عن تمثال ملكي صغير علي هيئة أبي الهول بمنطقة تونا الجبل الاثرية بمحافظة المنيا، واكتشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية عن تمثال فاقد الأرجل للإله حورس بمعبد ملايين السنين للملك امنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر.
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
عام ناجح.. فيلم تسجيلي يستعرض مشروعات واكتشافات الآثار في 2019.. فيديو وصور
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