دقة زار وبمبوطية وفرعوني.. التراث المصري يتألق على مسرح عيد الأثريين..شاهد

أثبتت الفنون الشعبية والفلكلور المصري قدرته علي اثارة الإنتباه،وانتزاع الاعجاب والتصفيق من متابعيه،خاصة إذا ما قدم بشكل محترف.



ما سبق ينطبق علي الحفل الذي نظمته وزارة السياحة والآثار مساء أمس،بمناسبة عيد الأثريين 14،حيث كان ختامه بفقرات فنية وعروض للباليه و الفنون الشعبية و فرقة الموسيقي العربية.



وبدأت الفقرات بعرض للباليه،والذي أخذ طابعا فرعونيا وسط ديكور لمعبد فرعوني مصري قديم،مما أعطي العرض زخما ومهابة،واستحق التصفيق من الحضور.



وبعد الباليه كانت هناك عروض تناولت مختلف الرقصات الفلكلورية المصرية،خاصة الفنون الشعبية وما يصاحبها من موسيقى المزمار والطبل،مما أشعل حماس الحضور بقوة تجاوبا مع راقصي الفنون الشعبية.



كما تضمنت العروض فقرة لرقصة البمبوطية المميزة لأهالي المدن الساحلية وخاصة بورسعيد،وتلخص الرقصة حال أهالي المدينة وتحديدًا أكثر الصيادين منهم،وعادة ما تكون مصحوبة بموسيقى السمسمية واغان بسيطة مستمدة من تراث بورسعيد.



ومن الفقرات المميزة التي تم تقديمها رقصة مستمدة من تراث الواحات المصرية،كذلك فقرة لرقصة الزار بمصاحبة الدفوف والغناء،وانتهت الفقرات بالموسيقى العربية والغناء الطربي الذي استمتع به الحضور.

