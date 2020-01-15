خطة للتصدي لظاهرة الإدمان بجامعة الوادي الجديد

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم البدء في تنفيذ خطة للتصدي لظاهرة الإدمان ،وذلك في إطار التنسيق بين الجامعة ووزارة التضامن في توعية الشباب والمواطنين من خطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة .



واوضح أن هذه الخطة تأتي لتحقيق مواجهة فعالة ومستدامة لمشكلة تعاطي المخدرات في المجتمع واستكمالًا للتعاون في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.



وأوضح طنطاوي - في بيان رسمي, أن الخطة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الوقائية على مستوى كليات الجامعة والمدن الجامعية لتوضيح كافة المفاهيم المغلوطة لدي الشباب حول ظاهرة التعاطي والإدمان وبناء الشخصية الإيجابية القادرة على التصدي لمثل هذه القضايا السلوكية والتربوية وفي مقدمتها ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.



ولفت الي أنه سيتم تنفيذ حملة للكشف عن المخدرات بين الموظفين العاملين بالجامعة وعددهم (700) موظف تفعيلًا لمبادرة القيادة السياسية لحملات الكشف عن المخدرات بين الموظفين العاملين بالقطاع الإداري بالدولة بالكامل، بالإضافة إلى تنفيذ حملة الكشف عن المخدرات بين طلاب المدن الجامعية وعددهم (2000) طالب وطالبة.



يأتي ذلك من ضمن المبادرات التي تتبناها جامعة الوادي الجديد, من أجل توعية الشباب بخطورة الادمان وتأثيرها السلبي علي الصحة والمجتمع .

