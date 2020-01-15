ورشة عمل للأطفال ذوي الهمم بمركز شباب الخارجة في الوادي الجديد



وأضافت أن ورشة العمل سيتم تنفيذها بمركز شباب مدينة الخارجة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم.



وأوضحت أن تلك الفاعلية تأتي في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم ذوي الهمم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم واكتشاف مواهبهم.



يذكر أن الحزب ينفذ دورات تدريبية وورش عمل لخدمة القضايا المجتمعية , وذلك بصفة دورية بكافة مراكز المحافظة الخمس.



ينفذ حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، تحت إشراف النائب جمال آدم، أمين عام الحزب بالمحافظة، ورشة عمل للأطفال ذوي الهمم وبإشراف المهندسة إبتسام أبو رحاب، أمينة المرأة بالحزب في المحافظة.وأكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، أن الورشة ستنفذ للأطفال من ذوي الهمم بعنوان "كيفية تدوير خامات البيئة في أعمال مفيدة".