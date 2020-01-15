وثيقة تاريخية عن حماية الآثار.. رفاعة الطهطاوي كان مسئول أنتيقة قبل 180 عاما

كشف شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز حكاية واحدة من الوثائق الهامة التى تعود لمحمد على باشا، والمتعلقة بصيانة الاثار وحفظها.



الوثيقة قال إنها مؤرخة فى ١٠ رجب ١٢٥١ هجرية- اول نوفمبر ١٨٣٥ ميلادية،بخصوص تقرير مقدم من يوسف ضيا افندى المأمور بتفتيش الانتيقة "مكتوبة بالقاف هكذا".



وقال فوزي إنه يتضح من المسمى أنها هي وظيفة مفتش الاثار حاليا،واهمية الوثيقة أنها تكشف دور مسئولى الاثار ومجهودات الدولة حينها لمنع التنقيب عن الآثار وهدم المبانى القديمة،وعدم السماح ببيع الاشياء الأثرية التى وجدت فى حفائر البيوت والمناطق الأثرية، حيث كان من المعتاد بيع تلك الآثار لقناصل الدول الاجنبيه كما هو مذكور بالوثيقة.



وهناك أمر صادر فى تلك الوثيقة بألا يعطى رخصة بهدم الأبنية القديمة أو الغريبة ويحافظ عليها،ولا يتم الحفر طمعا فى اخراج الانتيقة"الانتيكة"وما يشبهها من الأشياء الظريفة وهكذا وردت بالوثيقة.



ويمنع ذلك بالكلية،ولا يعتبر ايضا بالتذاكر التى بيد المأمورين من طرف القناصل الأوربية، والتى كانت تسمح بشراء تلك القطع الاثرية، بل ألزمت الوثيقه بضبط من لديه أصناف الانتيكات والآثار القديمة، وترسل قائمة بذلك إلى رفاعة افندى المأمور بمحافظة الانتيقة بالمحروسة اى القاهرة.



وكشف المنسق العام لشارع المعز أن رفاعة افندى هو رفاعة الطهطاوى المصلح الكبير،والذي كان وقتها من مسئولى الاثار بمصر مع يوسف ضيا افندى،ونلاحظ هنا أن المسئولين مصريين على الأقل رفاعة افندى .



وتستمر الوثيقة فيما بعد فى التحدث عن أهمية التنبيه على مسئولى الأقاليم والنواحي والمديريات بالتنبيه على الأهالى بعدم بيع الانتيكات للأجانب،والتنبيه على بغوص بك وكان وزير خارجية محمد على،باخطار الدول الأجنبية لرعاياها،بعدم شرائهم الانتكيات من الأهالى وايضا مصادرة الانتكيات التى فى حوزة الأهالى أو الاوربيين لصالح الميرى اى الحكومة المصرية.



وشملت الوثيقة أيضًا التنبيه على جمارك القصير والسويس ودمياط واسكندرية وبولاق ومصر القديمة، بظبط اى انتكيات تهرب وتسليمها إلى الديوان الخديوى، حتى تسلم الى الشيخ رفاعة ويوسف ضيا.



وعلق فوزي قائلًا:هذا نموذج من محاولات محمد على الحفاظ على تراثنا واهتمامه بذلك،برغم أن ذلك لم يمنع الحفر خلسة وبيع الاثار وقتها، بل بل قيامه بإهدائه بعض اثارنا لدول العالم،كما كشفت الوثيقة أن رفاعة الطهطاوى كان مفتش اثار،ومقر الاثار فى القاهرة فى مدرسة الترجمة بالازبكية،ومن هنا جاء اشراف الطهطاوى عليها كناظر لتلك المدرسة،وعرفت بانتيكخانة الازبكية،وانشأ المتحف هناك وأشرف عليه يوسف ضياء افندى،ومن هنا بدايات ظهور فكره المتحف وتكوينه فى مصر.

