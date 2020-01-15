AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
أعلن د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار تفاصيل الفائزين بجوائز الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري وأفضل مرمم للعام الحالي،وذلك في الإحتفالية التي نظمتها وزارة الأثار في دار الأوبرا مساء أمس بمناسبة عيد الأثريين ال 14.

وقال وزيري أن الجائزين، لإثنين،لكنه طلب من الدكتور حواس أن تكون ل 3 فائزين هذا العام ولم يمانع،خاصة أن الأثريين والمرممين المصريين حققوا نجاحات كثيرة الفترة الماضية،وعدد كبير منهم يستحق التكريم.

وسلم وزيري الجوائز في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار،حيث بلغت قيمة كل جائزة 15 ألف جنيه لكل فائز من ال 3 ،وهم بعثتان أثريتان حققتا كشفين مهمين،ومرمم.

وذهبت الجائزة الأولي للبعثة المصرية التي إكتشفت خبيئة مومياوات العساسيف في الأقصر،ووصف وزيري هذه البعثة بأنها ينطبق عليها قول الله تعالي"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"،حيث عمل أعضاء البعثة في ظروف وأجواء صعبة،لكنهم حققوا كشفا مهما يتضمن 30 تابوت،وسيتم وضعها في قاعة بإسم خبيئة العساسيف في المتحف المصري الكبير.

والجائزة الثانية كانت من نصيب البعثة المصرية التي إكتشفت مومياوات الحويانات والطيور المقدسة في جبانة سقارة،حيث قال وزيري أنه كان يرأس البعثتين في سقارة والعساسيف،معلنا تنازله عن نصيبه في الجائزة المالية لزملائه أعضاء البعثتين.

أما الجائزة الثالثة فاز بها محمد جاد مرمم الأثار المحترم كما وصفه وزيري،حيث عمل في ظروف صعبة في ترميم مسلات وتماثيل صان الحجر وأخميم ورمسيس الثاني في معبد الأقصر،كما أنه يعمل حاليا أيضا في ترميم مسلة صان الحجر التي ستوضع في ميدان التحرير،وهو بالفعل يستحق الجائزة.
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

أهمها البطاطا والليمون.. 6 أطعمة لنمو الجنين بشكل صحى

ساعات الرعب في الخرطوم.. التفاصيل الكاملة لإحباط تمرد عناصر المخابرات

ترامب يهاجم آبل بسبب إطلاق النار بقاعدة بينساكولا.. ما علاقة الشركة بالحادث؟

مدرب بالمنتخب الأوليمبي يحسم الجدل حول انضمام محمد صلاح في طوكيو 2020

الفرق بين التوكل والتواكل.. 6 أمور قد لا تعرفها

دراسة: تناول الإسبرين يوميًا يحمي كبار السن من الإصابة بأمراض خطيرة

AdvertisementS

كهربا مش مارادونا.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي ويعلن عن عقوبات الـ فيفا له

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير القصب على الريق؟

قبلة مميتة كادت تعرض طفل حديث الولادة للوفاة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج.. وأمير كرارة يحرج رامي رضوان

أخبار الرياضة.. خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة.. تصريحات غير متوقعة من مجدي عبد الغني بشأن محمد صلاح

هل الصلاة في المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد ؟

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

سيستمر في الانخفاض.. فخري الفقي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه.. فيديو

الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور

كيف تنال رضا الله .. 13 أمراً تجعلك سعيدًا مطمئنًا ومرتاح البال

انهيار مدينة فينسيا الإيطالية.. والسبب التغيرات المناخية

هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء | علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم