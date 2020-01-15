توابيت العساسيف وحيوانات سقارة المحنطة ومرمم محترم.. تفاصيل 3 فائزين بجائزة زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.. صور

أعلن د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار تفاصيل الفائزين بجوائز الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري وأفضل مرمم للعام الحالي،وذلك في الإحتفالية التي نظمتها وزارة الأثار في دار الأوبرا مساء أمس بمناسبة عيد الأثريين ال 14.



وقال وزيري أن الجائزين، لإثنين،لكنه طلب من الدكتور حواس أن تكون ل 3 فائزين هذا العام ولم يمانع،خاصة أن الأثريين والمرممين المصريين حققوا نجاحات كثيرة الفترة الماضية،وعدد كبير منهم يستحق التكريم.



وسلم وزيري الجوائز في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار،حيث بلغت قيمة كل جائزة 15 ألف جنيه لكل فائز من ال 3 ،وهم بعثتان أثريتان حققتا كشفين مهمين،ومرمم.



وذهبت الجائزة الأولي للبعثة المصرية التي إكتشفت خبيئة مومياوات العساسيف في الأقصر،ووصف وزيري هذه البعثة بأنها ينطبق عليها قول الله تعالي"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"،حيث عمل أعضاء البعثة في ظروف وأجواء صعبة،لكنهم حققوا كشفا مهما يتضمن 30 تابوت،وسيتم وضعها في قاعة بإسم خبيئة العساسيف في المتحف المصري الكبير.



والجائزة الثانية كانت من نصيب البعثة المصرية التي إكتشفت مومياوات الحويانات والطيور المقدسة في جبانة سقارة،حيث قال وزيري أنه كان يرأس البعثتين في سقارة والعساسيف،معلنا تنازله عن نصيبه في الجائزة المالية لزملائه أعضاء البعثتين.



أما الجائزة الثالثة فاز بها محمد جاد مرمم الأثار المحترم كما وصفه وزيري،حيث عمل في ظروف صعبة في ترميم مسلات وتماثيل صان الحجر وأخميم ورمسيس الثاني في معبد الأقصر،كما أنه يعمل حاليا أيضا في ترميم مسلة صان الحجر التي ستوضع في ميدان التحرير،وهو بالفعل يستحق الجائزة.