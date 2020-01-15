يحدث اليوم: توقيع عقد السوبر المصري.. وبدء إجراءات عزل ترامب

يشهد اليوم، الأربعاء، 15 من يناير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



- يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يلقي بيانا عن التطورات الأخيرة في الشأن الليبي بالقاهرة.



- تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) على مدى يومين، الاجتماع الأول للجنة "جائزة الطبيب العربي" التي تضم مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، والمغرب.



- تصل إلى القاهرة على رحلة مصر للطيران رقم 720، جثامين 3 عمال مصريين ضحايا انهيار سور مدرسة بالأردن عليهم أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه.



- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.



- يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بأحد فنادق القاهرة مؤتمرا لتوقيع عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 2018 - 2019 والمحدد له 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الاحتفالية التي ستصاحب إقامة المباراة.



- تستقبل مستشفى طنطا الجامعي، الخبير الإيطالي البروفيسور فابيو كيارنزا رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة مناظير الأطفال لإجراء عدد من العمليات الجراحية للأطفال بالمنظار الجراحي بالمجان، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء المصريين.



- تشغيل المركز الطبي الاستشفائي المصري في العاصمة اللبنانية بيروت، بشكل أولي، لحين افتتاحه رسميا، وذلك في إطار الالتزام المصري بدعم لبنان ومساندته لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتضامنا ودعما للشعب اللبناني الشقيق.



- يصوت مجلس النواب على قرار بتعيين مديري عملية عزل الرئيس دونالد ترامب، وإحالة مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء إجراءات المحاكمة.