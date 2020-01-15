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ملفات

الجيش السوداني يسيطر على مقار المخابرات.. النواب الأمريكي يصوت على إحالة ترامب لمجلس الشيوخ.. أبرز عناوين صحف الإمارات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
  • الجيش السوداني يحبط محاولة تمرد بين عناصر المخابرات
  • قصف صاروخي على قاعدة التاجي بالعراق
  • قادة الإمارات يبعثون برقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا في ضحايا الطائرة الأوكرانية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بمحاولة التمرد في السودان، والهجوم الصاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق، إضافة إلى إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبرزت صحيفة "الاتحاد" تصريحات الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في خطاب في وقت مبكر اليوم الذي أكد أن المجال الجوي للسودان مفتوح.

كما تعهد البرهان بعدم السماح بحدوث انقلاب، وأكد أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش، وأكد أن القوات المسلحة لن تسمح بأي انقلاب على ثورة الشعب السوداني.

وقال البرهان: "ستظل قواتنا متماسكة خلف مهام الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ منتهاها".

وأكد البرهان عودة الهدوء إلى الخرطوم وجميع المناطق التي شهدت توترا، وعودة حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم لطبيعتها.

من جانبه، اعتبر حمدوك أن الأحداث التي وقعت مساء الثلاثاء كانت تهدف إلى قطع الطريق عن بناء ديمقراطية سلسة.

وقال: "قواتنا المسلحة استطاعت أن تحبط هذه المحاولة .. نثق بالجيش السوداني في حفظ الأمن".

وسبق أن أعلن الجيش السوداني، ليل الثلاثاء/الأربعاء، السيطرة على مقر هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومتمردين من الهيئة.

فيما اهتمت "البيان" بتعرض قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، لهجوم صاروخي عنيف أمس، الثلاثاء.

وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وذكرت تقارير إعلامية عراقية أن القاعدة تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.

وقال مايلز كاجينز، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، إن الهجوم كان "صغيرا" ولم يتأثر أي من أفراد قوات التحالف إثر الهجوم.

وتعرضت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق لهجمات صاروخية بعد ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.

ودوليا، اهتمت الصحيفة ذاتها بتصويت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون اليوم، على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة ترامب.

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار أن نانسي بيلوسي، رئيسة المجلس، قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضًا أسماء فريق «المديرين» الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

لكن بيلوسي أجلت إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ، في محاولة لم تكلل بالنجاح، لجعل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب.

وسيسمح التصويت الذي يجري اليوم لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع، ولكن من المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، لأن من المرجح أن تستغرق الأمور الشكلية مثل أداء الأعضاء اليمين عدة أيام بمجلس الشيوخ.

ومحليا، اهتمت الصحف بإرسال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات برقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وذلك إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
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