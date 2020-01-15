AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشتاء يدخل مرحلة جديدة..اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:29 ص
برد شديد
برد شديد
Advertisements
محمود نوفل
يدخل فصل الشتاء، اليوم الأربعاء، في مرحلة جديدة مع انتصاف شهر يناير، يطلق عليها موسم "الشبط"، الذي يستمر 26 يومًا، حيث تبلغ فيه شدة البرد ذروتها القصوى.

وبدوره أكد المؤرخ والفلكي عادل السعدون أن موسم الشبط يأتي نتيجة الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر أوروبا في هذه الفترة من العام، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبيًن أن موسم الشبط يتخلله موسم (الأزيرق)، وهي 8 أيام يكون البرد خلالها في شدته، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة يمكن زراعة البرسيم والبطيخ والقطن والنخيل.

ويختلف موسم الشبط عن المربعانية أو الأربعينية، التي تبدأ في 22 ديسمبر وتنتهي في 31 يناير؛ إذ إن الأخيرة مصدرها الأرض، في حين أن الشبط ناجم عن الرياح القوية العاصفة.

وقد أطلق اسم الشبط على الموسم منذ القدم؛ لأن جزءًا منه يقع في شهر " فبراير" ، وكذلك لتمييزه عن المربعانية التي تبدأ من أواخر ديسمبر حتى نهاية يناير، وتستمر 40 يومًا.

ويتميز الشبط عن المربعانية بتكوّن الصقيع، بينما تكثر الأمطار الغزيرة في المربعانيّة، وفق ما ذكر موقع طقس العرب.

وفي الشبط يبدأ النهار بأخذ دقائق من الليل، فيبدأ النهار يطول والليل يقصر، بسبب اقتراب الأرض التدريجي من الاعتدال الربيعي، بينما في المربعانيّة يكون الليل أطول من النهار بكثير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجة برد قاسية تضرب المملكة لمدة أسبوع

مع دخول فصل الشتاء.. قصة شهر طوبة إله المطر عند الفراعنة

شديد البرودة.. السعودية تشهد أول أيام المربعانية

الأرصاد تكشف موعد بدء فصل الشتاء جغرافيا.. فيديو

عيد منتصف الشتاء.. الأحد الليلة الأطول والأكثر ظلمة فى النصف الشمالي للأرض

مع بداية الشتاء.. غدا أطول ليلة في عام 2019

ترشيحاتنا

الجيش السوداني يعلن مقتل وإصابة 6 عسكريين

سيستمر في الانخفاض.. فخري الفقي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه.. فيديو

القومي لثقافة الطفل يكشف مفاجأة بشأن قصص عرضتها نائبة بالبرلمان.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

البرهان يعلن السيطرة على كافة مقرات المخابرات

ترتدي «كت».. هنا شيحة تستعيد ذكريات الصيف.. شاهد

AdvertisementS

كهربا مش مارادونا.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي ويعلن عن عقوبات الـ فيفا له

الاتحاد الأوروبي يشن هجوما قويا على تركيا.. ويحذر من هذا الأمر

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير القصب على الريق؟

قبلة مميتة كادت تعرض طفل حديث الولادة للوفاة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج.. وأمير كرارة يحرج رامي رضوان

أخبار الرياضة.. خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة.. تصريحات غير متوقعة من مجدي عبد الغني بشأن محمد صلاح

هل الصلاة في المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد ؟

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

سيستمر في الانخفاض.. فخري الفقي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه.. فيديو

الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور

كيف تنال رضا الله .. 13 أمراً تجعلك سعيدًا مطمئنًا ومرتاح البال

انهيار مدينة فينسيا الإيطالية.. والسبب التغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم