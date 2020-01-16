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ثقافة

خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور

الخميس 16/يناير/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
أشاد د.خالد العناني وزير السياحة والآثار بموقف رجب عيد مدير عام المخازن بالوزارة، والذي رفض رشوة كبرى.

وحرص العناني خلال تكريم رجب أمس الأول في عيد الأثريين على التأكيد أن هذا ليس غريبًا على أبناء الآثار والعاملين فيها.

وخلال الاحتفالية داعب العناني الطفل يوسف رجب عيد، وقال له:خليك فخور بوالدك المحترم.

كان رجب عيد مدير عام المخازن ورئيس اللجنة النقابية وصندوق العاملين قد رفض رشوة مالية كبيرة من إحدي الشركات، وقام بإبلاغ الرقابة الإدارية التي اتخذت إجراءاتها.
خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور
خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور
خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور
خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور
خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور
خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور
خليك فخور بوالدك.. وزير السياحة والآثار يشيد بموقف بطل واقعة الرشوة ..صور
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