دمشق تتهم إسرائيل بقصف مطار T4

تعرض مطار T4 العسكري السوري، الليلة الماضية لقصف صاروخي من قبل طائرات مقاتلة حربية.



واتهمت دمشق إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي يأتي بعد هدوء شهدته الساحة السورية، وقالت إن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من الصواريخ فيما سقط أربعة منهم في المنطقة المستهدفة.



وسبق أن قًصف المطار عدة مرات بغارات جوية وصاروخية نسبت إلى إسرائيل، ولم يعقب أي مصدر إسرائيلي رسمي على القصف الأخير، الذي أوقع أضرارا مادية جسيمة في المكان.

























