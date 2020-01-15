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أخبار العالم

أمريكا تؤكد دعمها الثابت لـ إسرائيل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:04 ص
أمريكا تؤكد دعمها
أمريكا تؤكد دعمها الثابت لـ إسرائيل
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سمر صالح
قالت القناة 13 العبرية إن اتصالا هاتفيا جرى الليلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

وبادر بالاتصال حسب القناة وزير الخارجية الأمريكية والذي أكد لنتنياهو عن دعم بلاده الكامل والثابت لإسرائيل، وقال بومبيو:" ملتزمون بأمن إسرائيل بشكل قوي".

وناقش الطرفان خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة، بعد عملية اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري.

يذكر أن الوزير الأمريكي كان قد اتصل 3 مرات على نتنياهو في الأسبوع الذي جرى فيه اغتيال سليماني، لاطلاعه على تفاصيل عملية الاغتيال وخطط أمريكا في المنطقة.
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