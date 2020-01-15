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أخبار العالم

تركي الفيصل: الرد الإيراني على مقتل سليماني مسرحية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:04 ص
رئيس الاستخبارات
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل
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شيماء مصطفى
قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن رد إيران على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عبر قصفها قاعدة عين الأسد في العراق يعتبر مثل الـ"مسرحية".

وأضاف تركي الفيصل، في مقابلة مع صحيفة "القبس" الكويتية: "عندما تتخذ الولايات المتحدة قرارا بأن تتعامل مع هكذا شخصية وبالأسلوب الذي تعاملت معه، فمن طبيعة الحال تجلي هذا الزخم الإعلامي الكبير".

وأكد أن إيران أدعت أنهم ردوا الرد المناسب على الولايات المتحدة، لكن ما شاهده العالم من صور وصواريخ هو أن بعضها سقط داخل إيران، وبعضها في صحراء داخل العراق، وما وصل إلى المعسكر الذي توجد فيه القوات الأمريكية".

وأوضح أن الإيرانيين "أخبروا مسبقا الحكومة العراقية بهذا القصف، بقصد أن يبلغوا الطرف الأمريكي، وهذا ما حصل بالفعل، بحيث لم تقع أي إصابات أمريكية".
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