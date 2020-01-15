تفاصيل مقتل 7 وإصابة 31 آخرين فى إيران.. صور

لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، نتيجة انقلاب حافلة ركاب كبيرة بمدينة بردسير التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.



وذكر رئيس منظمة الطوارئ والكوارث في محافظة كرمان "محمد صابري"، لوكالة أنباء "جوان" الإيرانية، أن "حافلة ركاب كانت قادمة من مدينة مشهد شمال شرق إيران، انقلبت على الطريق الرابط بين مدينة بردسير ـ باجين، في الساعة الثانية و45 دقيقة فجر اليوم الأربعاء، وأدت إلى مصرع 7 أشخاص وجرح 31 آخرين".



وأضاف صابري أن اثنين من بين هؤلاء الجرحى في حالة خطيرة جدا، مبينا أن من بين القتلى 5 نساء وأعمارهن تتراوح ما بين 18 إلى 60 عاما.



وفي 9 يناير الجاري، لقي 20 شخصا إيرانيا مصرعهم، فيما أصيب 23 آخرون نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم من العاصمة طهران إلى مدينة كنبد التابعة لمقاطعة مازاندران شمال إيران.



وتُعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب، العراق، وتشاد، وليبيا، وإريتريا، حيثُ قالت تقارير حكومية إيرانية في شهر أغسطس من العام 2017، إن البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية.



وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا، وإيران هي واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وفقًا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.