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رياضة

نوران جوهر تتأهل لدور نصف النهائي من بطولة جي بي مورجان 2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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نور عادل
تأهلت لاعبة أندية وادى دجلة نوران جوهر، المصنفة الثالثة عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، لدور نصف النهائي من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش بعد فوزها على اللاعبة الإنجليزية "اليسون وترز" المصنفة الثالثة عشر على العالم.

وفازت نوران جوهور في مباراة قوية في منافسات دور الـ8؛ حيث استمرت المباراة 39 دقيقة بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/7)(11/8)(11/6) وبذلك تواجه نوران جوهر في منافسات دور نصف النهائي اللاعبة الفرنسية "كاميل سيرمي" .

جدير بالذكر أن بطولة جي بي مورجان تقام بالولايات المتحدة الامريكية بولاية نيويورك في الفترة من 9 يناير 2020 إلى 17 يناير 2020 وتصل مجموع الجوائز المادية إلى 390 ألف دولار.
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