محمد الشهاوي: الإخوان تمارس أساليب غير مشروعة لتزييف الحقائق..فيديو

قال اللواء محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان : إن جماعة الإخوان الإرهابية هى الجماعة الأيدولوجية لكل الجماعات الإرهابية فى المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تستخدم كل الأساليب غير المشروعة فى تزييف الحقائق ضد الشعب منذ نشأتها فى عام 1928م.





وأضاف اللواء محمد الشهاوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الجماعة الإرهابية تمارس الكذب من أكثر من 92 عامًا، مشيرًا إلى أن حكم جماعة الإخوان يتسم بتجمد الفكر والتعصب ويعملون على أخونة كل مفاصل الدولة.





وتابع أن الجماعة الإرهابية كانت تتبع كلام فارغ طوال فترة حكمهم وهى عام فقط، موضحًا أن المجتمع الذى كان يسوده العنف تم تدمير وحرق عشرات الآلاف من عربات الشرطة والتى هى من أموال الشعب، بالإضافة إلى حرق عدد كبير من أقسام الشرطة.





وأشار إلى أن تاريخ الإخوان الإرهابى يضم العديد من الوقائع بدءاص من اغتيال احمد ماهر فى عام 1945م، والقاضى أحمد الخازندار فى عام 1948م.





وأكد أن أيدى الجماعة الإرهابية ملطخة بالدماء منذ عشرات السنوات، حيث أن نهجها واحد لم يتغير منذ نشأتها وتعمل على بث الفتنة والاكاذيب منذ عام 1928م.



