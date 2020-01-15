ناجي شهود: قوات مصر تطمئن شعبها أنها على استعداد لتنفيذ جميع مهامها "فيديو"

قال اللواء ناجى شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كل مناورة للمناورات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لها اسم أو لقب الذى يأتى لها دلالة بشكل أو بأخر، مشيرا إلى أن هناك مناورة جسر الصداقة ومناورة أخرى يطلق عليها النجم الساطع.



وأضاف "شهود" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة بدأت بإنشاء مناورة قادر 2020، موضحا أن هناك حالة من التشتت والبلبلة فى الشارع المصرى نتيجة تأثير التواصل الإجتماعى به.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القوات المسلحة تمثل ذراع الشعب المصرى، حيث أنها ليست مؤسسة منفصلة عن شعبها، مؤكدا أنها تطمئن شعبها على أنها على إستعداد لتنفيذ مهامها، مضيفا إلى أن كل عام يوجد تدريب خاص بها سواء متخصص أو مشترك.



وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية،إلى أن بعض المناورات لا يعلن عنها والبعض الأخر يعلن عنها، موضحا أنها مرتبطة بالموقف الإقليمي والدولى بالدولة، بالإضافة إلى أن خاصية مناورة قادر 2020 موجودة على الإتجاهات الشرقية والغربية والجنوبية وعلى التوازى شاملة عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.



وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القوات المسلحة المصرية لها مهام محددة تليها الدستور والشعب المصرى، مشيرا إلى أن كل تلك المهام لتأمين الأراضي المصرية والمياه الإقليمية والإقتصادية، حيث أن تلك عقيدة القوات المسلحة والفكر المصرى بشكل عام.

