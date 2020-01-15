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محافظات

تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تقدم أهالي وتجار ورواد سويقة حي الأربعين بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية باستغاثة عاجلة إلى الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية بضرورة التدخل بسرعة عاجلة من أجل إعادة السويقة الي مكانها القديم وخاصة لعدم وجود شكاوى أو مشاكل مرورية كانت تسببها.

وأضاف الأهالي في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع "صدى البلد" أن سويقة حي الأربعين تعمل خمس ساعات يوم الاثنين من كل أسبوع فمنذ ما يقارب الـ100 عام والسويقة في مكانها القديم والذي شب وشاب عليه أجدادنا وآباؤنا حيث إن المكان القديم يخدم أكثر من 90% من أهالي مشتول السوق الآن لأنه يتوسط المدينة تماما .

واستكمل الأهالي قائلين إن هذا المكان لا يمثل أي عبء مروري أو أمني على الجهات التنفيذية بالمدينة بل على العكس مكانه القديم مخطط له لإحداث السيولة المرورية والحياتية إضافة إلى أن نقله إلى مكانه الجديد والذي يعد مكان مهجور ومقطوع عند أطراف المدينة من جهة قرية البتيه ومقابر الحمايدة وعند كوبري عمار وهو طريق يصل بين محافظتي الشرقية والقليوبية ونقطة الوصل بين البلد والمزارعين الفلاحين، ولا يمكن للمزارعين الوصول إلى مزارعهم وأراضيهم إلا من هذا الاتجاه فلماذا الإصرار على المكان الجديد؟.

وأشار الأهالي في استغاثتهم إلى أن المكان الجديد أحدث اختناقات مرورية كارثية، وعرض البائعين والمشترين للسرقة والابتزاز، كما كلف ربات البيوت تكاليف أكثر كمكان بعيد جدا عن المنازل أو أجرة التوك توك أو إتلاف ما تم شراؤه؛ حيث إن بعده وظهيره الزراعي جعله أرضا خصبة لكل الحوادث والكوارث.
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
تجار سويقة حي الأربعين بمشتول السوق يستغيثون بـ محافظ الشرقية..صور
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