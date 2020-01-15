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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: المبادرات الرئاسية تهدف لدعم المواطن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة العامة والذى عقد بديوان عام المحافظة بعد أن أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قرار بتشكيله.

وأكد الدكتور منصور حسن أن جميع المبادرات الرئاسية التى تقوم بها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لدعم المواطن وأن كافة المسئولين يجب أن يهتموا بملف الصحة ، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين، مؤكدا أن الجامعة لديها خطة عاجلة وعامة وذلك لرفع مستوى الخدمة الصحية داخل المحافظة.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف بضرورة وضع آليات للاهتمام بالطبيب، ولابد من قيام نقابة الأطباء بتوفير دورات للأطباء والسكن الملائم لهم، كما طالب بضرورة وجود برتوكول دمج بين الجامعة ومديرية الصحة عن طريق قيام المديرية بتوفير الدعم المالى ، فيما تقوم الجامعة بالدور الأكاديمي فى تزويد الأطباء بالدورات التدريبية.

وأكد رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش التنسيق بين مديرية الصحة، والمستشفى الجامعى، والتأمين الصحى فى الاستعانة بالتخصصات غير المتوفرة، مثل تخصصات المخ والأعصاب والتخدير، وجراحة الأورام، والعناية المركزة، والباطنة والكلى، ليقوم المجلس الذى سيعقد شهريا بدراسة المشكلات التى تعوق الخدمة الصحية داخل المحافظة وتقديم كافة الحلول المناسبة لخدمة المواطنين.

وطالب الدكتور منصور بضرورة وجود تصور لمستشفى 24 سرير بشرق النيل وأن الجامعة على أتم الاستعداد لتشغيلها.

من جانبه أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالمنظومة الصحية داخل المستشفى الجامعى نظرا لاستيعابها العدد الأكبر من المواطنين داخل المحافظة وللخدمة الصحية التى تقدمها.

وأكد على التعاون الذي تقدمه مستشفى الجامعة تحت قيادة الدكتور منصور حسن.





















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