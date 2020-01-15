ضبط 3 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة ومديرية الصحة لضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة



واسفرت الحملة عن إجراء التحاليل الطبية ل32 سائق وثبت من التحاليل تعاطي 3 سائقين للمواد المخدرة وقيادتهم تحت تأثيرها



وتم تحرير محضر بكل واقعة علي حدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين



وأكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .