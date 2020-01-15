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أخبار العالم

تفاصيل فضيحة مدوية منعت إسرائيل نشرها قبل 5 سنوات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:35 ص
تفاصيل فضيحة مدوية
تفاصيل فضيحة مدوية منعت إسرائيل نشرها قبل 5 سنوات
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سمر صالح
كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل فضيحة مدوية حلت بـ إسرائيل قبل 5 سنوات ومنعت الرقابة العسكرية نشر الخبر حيث غرق موقع عسكري إسرائيلي بأكمله.

ونشرت القناة 12 تفاصيل مشابهة لحادثة غرق أحد مواقع سلاح الجو الإسرائيلي قبل أيام.

وقالت القناة إنه "تم الكشف عن غرق مخزن ممتلئ بمئات من صواريخ "تمير" الخاصة بالقبة الحديدية قبل 5 سنوات، في نفس المعسكر الذي غرقت فيه طائرات أف 16".

وبحسب القناة الإسرائيلية "منعت الرقابة العسكرية انتشار الخبر في ذلك الوقت، خشية وصول الخبر لحركة حماس، فتستغل النقص، وتوظف ذلك عسكريًا".

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بنشر خبر إغراق مياه الفيضانات، التي سببتها الأمطار الغزيرة قبل يومين، لأحد مواقع سلاح الجو الإسرائيلي، في الجنوب .

وتسببت الفيضانات التي حصلت في نهاية الأسبوع بأضرار كبيرة لسلاح الجو الإسلائيلي، وسيكلف إصلاح المقاتلات عشرات الملايين من الدولارات.

ووفقًا للجيش، خلال عاصفة شديدة، غمرت المياه مرابض الطائرات المحصنة تحت الأرض في إحدى قواعد القوات الجوية.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكنوا من وضع الطائرات في مكان آمن ونتيجة لذلك، تعرضت عدة طائرات مقاتلة لأضرار، مما اضطر وزارة جيش الاحتلال إلى الاعتراف بهذا بعد محاولتها عدم تقديم هذه المعلومات للعلن.

وقال الجيش الإسرائيلي "تعرضت عدة طائرات للتلف. سيتم إصلاحها وإعادتها إلى الجو في الأيام القادمة"، ولم يحدد الجيش عدد ونوع المعدات التي لحقت بها أضرار نتيجة للفيضانات.
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