أهالي قرية وادي طور سيناء يشكون من سوء الطرق وغياب الخدمات

اشتكي سكان قرية وادي طور سيناء من سوء حالة الطرق المؤدية لقرية الوادي مما أدى لرفض سائقي الميكروباص والتاكسي العمل عليها علاوة على غياب الخدمات.



وقال الشيخ حميد سعد المزيني من سكان طور سيناء إنه لابد من رصف الطرق المؤدية لقرية الوادي حتى يجد السكان مواصلات تنقلهم من القرية المدينة والعودة حتى يتمكن من قضاء احتياجاتهم.



وأضاف يحيي بدر من سكان وادي طور سيناء إن قرية الوادي تعاني من نقص الخدمات والتجاهل رغم انها قرية تراثيه ويوجد بها اثار وتمثل التراث السيناوي، مشيرا إلي إنه حتي الآن لم يتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي وينقصها الكثير من الخدمات .