بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين من أكثر العادات السيئة المدمرة لصحة الإنسان، حيث يؤثر على كل أجهزة الجسم ويصيبها بالأمراض المختلفة، خاصة السرطان، حيث أكدت الأبحاث العالمية أنه من أبرز مسببات السرطان.



وذكر مركز السرطان الأمريكي أنه في السنوات الماضية ظهرت مجموعة من الأدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين، وأكدت الأبحاث العلمية فاعليتها فى مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين.



وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على 7 أنواع من أدوية الإقلاع عن التدخين لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين بأمان وفعالية، ولكن يجب استشارة الطبيب لاختيار الأنسب حسب الحالة الصحية لكل فرد.



وتتوفر ثلاثة أنواع من الأدوية بدون روشتة في معظم الصيدليات، ويمكن أن تساعد في تخفيف أعراض انسحاب النيكوتين عند استخدامها وفقًا للتعليمات.

علكة النيكوتين

صقات النيكوتين

معينات النيكوتين



تتوفر أربعة أنواع من الأدوية، لكن زيارة الطبيب ضرورية قبل تناولها بدون وصفة طبية.

استنشاق النيكوتين

بخاخات الأنف بالنيكوتين

زيبان (البوبروبيون) - مضاد للاكتئاب

Chantix (الفارينكلين) - دواء يمنع آثار النيكوتين في الدماغ