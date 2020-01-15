إدوارد يكشف تحضيراته لمسلسل حواديت الشانزليزيه.. صور

وأضاف إدوارد، خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد": "عندما عرض العمل عليَّ رسمت شكلا معينا للشخصية، خاصة أنها دور محقق، فلابد من الظهور بشكل يختلف عن الأعمال الفنية التي قدمتها من قبل".





وأكد أن المسلسل أخذ مجهودا كبيرا في التحضيرات، خاصة أنه يركز على فترة معينة وهي الخمسينات، فالجمهور أصبح لديه وعي كبير ويركز على كل التفاصيل.





وتابع: "حرصت في المسلسل على أن أشاهد أعمالا قديمة حتى أظهر بشكل يناسب هذه الفترة، أيضا جلست مع مصحح اللغة الذي ساعدني بشكل كبير في كل التفاصيل الخاصة بالعمل، فمعظم المشاهد كانت باللغة العربية".

قال النجم إدوارد إنه بمجرد أن عرض عليه مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، أسرع إلى تنفيذ تحضيرات للشخصية.ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشاوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.