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محافظات

طرح إنشاء أكبر منطقة لوجستية في الوادي الجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في طرح إنشاء مشروع المنطقة اللوجستية بالوادي الجديد، للشركات والكيانات المتخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التجارية.

وأوضح اللواء محمد الزملوط أن ذلك يأتي تنفيذاََ لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفى إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والتي تهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف محافظ الوادى الجديد أن المحافظة وقعت فى يونيو الماضى عقد شراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 100 فدان عند نقطة تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الداخلة الخارجة باستثمارات تقديرية تبلغ حوالى 2.5 مليار جنيه.

ونوه إلى أن تلك المنطقة اللوجستية سوف تكون نقلة غير مسبوقة فى دعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية على أرض المحافظة، حيث تتضمن تنفيذ عدد كبير من المصانع والمجمعات التجارية المتخصصة، وكذلك تنفيذ بورصة عالمية للتمور وعدد كبير من ثلاجات التمور والمخازن التجارية والسلعية.
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