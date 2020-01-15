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أصل الحكاية

فرنسي وثلاثي أفريقي على أعتاب الأهلي.. من الأقرب لـ القلعة الحمراء؟

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:32 ص
التفاوض مع رباعي
التفاوض مع رباعي هجومي لـ الأهلي
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أحمد سالم
بات النادي الأهلي في حاجة ماسة لتدعين خط الهجوم بلاعب قوي حتى يتمكن من الاستمرار في المنافسات التي يخوضها على المستوى المحلي في الدوري وكأس مصر والمستوى القاري بعد تعقيد المجموعة والسقوط في فخ التعادل أمام بلاتينيوم ستارز الضعيف.

ويعاني الأهلي من أزمة في خطي الدفاع والهجوم، بسبب إصابات المدافعين وعدم وجود مهاجم صريح بمستوى ثابت في الأداء والتهديف، بسبب تراجع مستوى وليد آزارو ومروان محسن، وهو ما يضطر المدرب الإسباني لـ اللعب بـ الجناح جونيور أجايي كمهاجم وهمي.

أرلم نويري.. فرنسي على أعتاب الأهلي
يقتنع رينييه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بإمكانيات اللاعب الفرنسي ارليم نويري، لاعب نادي بوخارست الروماني، والملقب بماكينة الأهداف، وذلك لقيادة خط هجوم النادي الأهلي.

وتسير المفاوضات مع اللاعب الفرنسي صاحب البشرة السمراء في اتجاه إتمام الصفقة، وذلك بحسب تصريحات أناماريا برودان ريجيكامب، وكيلة نويري، التي أكدت للصحافة أن الصفقة تمت بنسبة 80%.

نويري يبلغ من العمر 32 سنة وهو لاعب إيفواري ولد في باريس ويحمل الجنسية الفرنسية، انضم لنادي دينامو بوخاريست عام 2015 في صفقة مجانية، وسجل 24 هدفا في 59 مباراة.

بيلسنج إليكي.. نيجيري في الصورة
هدأ الكلام عن المهاجم النيجيري بيلسنج إليكي، مهاجم لوزرين السويسري، لكن باب المفاوضات مع اللاعب لم يُغلق حتى الآن بحسب تقارير صحفية.

لكن مصادر في النادي الأهلي قالت إن إليكي يأتي في المرتبة الثانية من اهتمامات لجنة التعاقدات في الأهلي بعد صفقة الفرنسي نويري.

علي سوي.. الأهلي يطلب وصوفيا يفاصل
بدأ اسم المهاجم الجامبي علي سوي، لاعب نادي سيسكا صوفيا البلغاري، يتردد بقوة في أوساط الرياضة المصرية عقب استهداف النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب.

مصادر مقربة من اللاعب كشفت عن تقديم الأهلي عرضا رسميا لضم اللاعب مقابل 4 ملايين يورو، بينما يطلب نادي سيسكا صوفيا 5 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب.

اليو بادجي.. صفقة المستقبل
إذا تمكن الأهلي من إتمام الصفقة مع السنغالي اليو بادجي، لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي، فستكون إحدى صفقات المستقبل للنادي الأهلي بسبب حداثة سن اللاعب صاحب الـ 22 عاما.

وربطت مصادر بين تواجد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في النمسا في الوقت الحالي، بمأمورية التعاقد مع اللاعب، ورجحت المصادر أن يكون بادجي هو صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي.
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