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محافظات

محافظ القليوبية يستعرض خطوات إنشاء إدارة المعلومات والتحول الرقمي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والتى يتبعها ثلاث إدارات عامة هي الإحصاءات المركزية والبوابة الإلكترونية ومركز معلومات التنمية المحلية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتحول الرقمي وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيكل تنظيمي جديد لمركز المعلومات والتحول الرقمي

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة عمل تصور متكامل للهيكل التنظيمي لعرضه على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده مضيفا إلى أنه سيتم تدريب كافة المديرين والموظفين بهذه الإدارة المركزية وتقييم أداءهم مؤكدا على الجهود المبذولة من جانب المحافظة لتكوين جهاز إداري كفء فعال يساهم بدوره فى تحقيق التنمية ورضا المواطنين. 

وأشار المحافظ إلى ضرورة إمداد المسئول وصانع القرار بالمعلومات الدقيقة والعمل منذ فترة طويلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية التى يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد والتحول من النظام الورقي للنظام الرقمي

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ ونهاد لبيب مدير عام مديرية التنظيم والإدارة والدكتور سيد الدبيس مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة
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