تحرير 12 محضر مخالفات.. حملات لضبط الأسعار وسلامة الأغذية بمطروح

نظمت محافظة مطروح حملة للتفتيش على المحال والمطاعم والمنشآت السياحية بمدينة مرسى مطروح لضبط الأسواق والاطمئنان على سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.



وتمت الحملة بمشاركة كل من الإدارة العامة للسياحة ومديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين بمطروح بالتعاون مع مباحث التموين حيث تم المرور علي عدد من المحال والمطاعم والفنادق.



وأسفرت الحملة عن إعدام 12 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 12 محضر مخالفة متنوعة ما بين( عدم وجود شهادات صحية –عدم الالتزام بالنظافة - عدم الإعلان عن الأسعار _ أشغال طريق) وتحرير 11 إنذار بالمخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار حملات التفتيش والمرور على المنشآت الغذائية والمنشآت السياحية والأسواق؛ للتأكد من سلامة المعروض من السلع والالتزام بكافة المعايير والشروط الصحية مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين حرصا على سلامة المواطنين.