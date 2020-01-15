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محافظات

سموم الإسكندرية: استقبلنا 90 مصابا في 14 يوما بسبب استخدام الدفايات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، 90 حالة تسمم بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن استخدام السخانات و"الدفايات"، وذلك خلال 14 يوما بدءا من يناير الجاري.

وحذر مركز السموم في بيان له، اليوم، من خطورة غاز أول أكسيد الكربون والمعروف بـ"القاتل الصامت"، وذلك أثناء الاستحمام أو عمل البخار المغربي داخل المنزل، فضلا عن البوتاجازات وبعض وسائل التدفئة مثل إشعال الخشب والفحم وعوادم السيارات في مكان مغلق عديم التهوية.

وطالب المركز المواطنين بضرورة التأكد من حالة السخانات والدفايات في البيوت، وأن تعمل بكفاءة تامة ولا يوجد أي تسريب من الأجهزة، وإجراء صيانة للأجهزة دوريًا، نظرًا لخطورتها على الصحة حيث تسبب الإصابة بالتسمم.

وشددت على ضرورة التوجه إليه في حالة الشعور بصداع أو غثيان وإغماء وتشنجات وصعوبة في التنفس، لافتا إلى أن نسبة الإصابة تزداد في موسم الشتاء نتيجة استعمال السخانات التي من الممكن أن يتسرب منها أول أكسيد الكربون.
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