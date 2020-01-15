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برلمان

طلب إحاطة بشأن تخطيط منطقة مصر الجديدة من قبل مكتب استشاري تم استبعاده

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية عملًا بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن التعاقد مع مكتب استشارى تم إستبعاده وإلغاء التعاقد معه لقيامه بأعمال تخطيط معيبة وسيئة ، وذلك لتخطيط منطقة مصر الجديدة.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج أنه تم التعاقد مع مكتب استشارى لاعادة تخطيط منطقه مصر الجديدة فى حين أن هذا المكتب تم استبعاده من وزارة النقل من القاهرة الجديدة ووزارة الاسكان نظرًا لقيامه بسوء تخطيط وأعمال استشارية معيبه أدت إلى ايقاف العقود معه وتحميله بالنفقات نتيجة الاضطرار إلى تعديل ما تم تنفيذه لسوء التخطيط والمشكلات التابعة لذلك من إهدار للمال العام و اعاده التصميم.

وتساءلت شيرين فراج: كيف يتم التخطيط لمحاور مروريه واسعه فى مناطق سكنيه دون الأخذ فى الاعتبار وضع كبارى مشاه أو مناطق عبور للمشاة تصمم بصوره صالحة لاستخدام جميع الماره من أطفال و كبار السن.

وتساءلت أيضا هل يصح أن يتم التصريح منه بأن الحكومة لا تقوم بعمل كبارى مشاه.
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