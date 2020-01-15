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فن

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد المخرج أحمد الجندى

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:49 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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شيرى نبيل
احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بعيد الميلاد المخرج أحمد الجندى، وشاركت متابعيها صورة تجمعهما عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا مخرجى الأول والأخير".

النجمة دنيا سمير غانم تشارك فى عمل فني جديد من بطولة النجم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، ويحمل اسم "تسليم أهالى"، وهو من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف شريف نجيب.

ومن المقرر انطلاق تصوير أول مشاهده خلال الأيام المقبلة.
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