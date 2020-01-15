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أخبار العالم

مسرحية إيرانية أمريكية.. مسئول سعودي: طهران أبلغت واشنطن قبل الهجوم الصاروخى

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:48 ص
الرئيس الأمريكى -
الرئيس الأمريكى - على خامئنى
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مـيــــــس رضـــا
ما زالت أصداء الرد الإيرانى على واشنطن انتقاما لـ مقتل الجنرال قاسم سليمانى، تخيم على الأجواء فى المنطقة بعد قصف طهران لقواعد عسكرية أمريكية فى المنطقة، اعتبرها البعض خطوة خطيرة ربما تدفع إلى مواجهة محتدمة بين الطرفين عسكريا، فيما ذهب آخرون لكشف ملابسات العملية التى تمت باتفاق أمريكى إيرانى.

وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، إن الرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بأنه "مسرحية" ادعوا فيها أنهم ردوا الرد المناسب على الولايات المتحدة.

وذكر الأمير السعودي في مقابلة صحفية، أن كل ما شاهده العالم من صور وصواريخ؛ بعضها سقط داخل إيران، وبعضها في صحراء داخل العراق، ووصل البعض الآخر إلى المعسكر الذي توجد فيه القوات الأمريكية.

ورأى الفيصل أن إخبار الإيرانيين المسبق للحكومة العراقية بهذا القصف، كان بقصد أن يبلغوا الطرف الأمريكي، وهذا ما حصل بالفعل؛ بحيث لم تقع أي إصابات أمريكية.

وأشار إلى أنه رغم "الطنطنة" الإيرانية، والحديث عن مقتل 80 أمريكيا وتدمير منشآت، عادوا هم واعترفوا بأن هذا لم يحدث، "هي مسرحية دون شك".

ولم يستبعد الفيصل انتهاء الأزمة بين واشنطن وطهران، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بما يبيته النظام الإيراني، داعيا من يتحدث عن انتهاء حرب الوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى الانتظار حتى معرفة كيف سيتصرف الإيرانيون، "فهم يبيتون ما لا يعلنون، وممكن أن تكون هناك تبعات لما حصل، وقد شاهدنا قبل يومين قصفا عشوائيا على مقر أمريكي في العراق، من خلف هذا القصف؟ الله أعلم.. ربما ستكون هناك حوادث أخرى يمكن أن تحصل في أماكن أخرى".

وأكد الأمير الفيصل أن القيادة الإيرانية تعتمد على وكلاء، يكلفون من قبل القيادة الإيرانية بالقيام بالحرب بالوكالة نيابة عنهم، مستحضرا محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر، إبان الحرب الإيرانية العراقية، ثم خطف طائرة الجابرية، وغيرهما من الأحداث؛ مثل تفجيرات الخبر، في المملكة، التي كانت على يد "حزب الله" في الحجاز، وفي تركيا اغتيل دبلوماسي سعودي في ثمانينيات القرن الماضي على يد حزب الله في تركيا.

وقال: "إن القيادة الإيرانية نجحت وبرعت في استقطاب من الجاليات الشيعية في أماكن مختلفة من العالم، من يستخدمونه لأغراضهم"، مضيفا: "هؤلاء يؤدون أغراض إيران أحيانا بتفان كبير، فنشاهد حزب الله في لبنان ونصر الله يتباهى بأنه تابع لخامنئي، وبأن تمويله المادي والمعنوي وكل شيء يأتي من إيران، فهذه هي الوكالات التي تستخدمها إيران لخدمة أغراضها".
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