تخصيص دفعات شهرية للأطفال.. بوتين يصدر توجيهات لزيادة عدد سكان روسيا

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده على أهمية تركيز الجهود على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموجرافية، وأن مصير بلاده وأفقها مرتبطان بعدد مواطنيها البالغ حاليا 147 مليون نسمة.



وأوضح الرئيس الروسي، في رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أن معدل الولادات في التسعينيات من القرن الماضي، كان أسوأ من معدل الولادات خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى.



واقترح بوتين تخصيص دفعات شهرية للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات اعتبارا من الشهر الحالي، وتقديم غذاء مجاني لتلاميذ المدارس حتى الصف الرابع.



كما شدد بوتين على ضرورة الاهتمام بنوعية التعليم في المدارس الروسية وتقديم كافة القدرات العصرية في هذا المجال.



ويتوجه الرئيس الروسي، اليوم بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي؛ مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية.



وتطرق بوتين في هذه الرسالة إلى التوجهات والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للبلاد.