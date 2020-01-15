لتغطية الحاجة..الشوري السعودي يطالب بالتوسع في تحلية المياه المالحة

حث مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الثامنة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.



كما ناشد المؤسسةَ بالإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.



ووافَقَ على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري.



كما وافق على مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين المملكة وجمهورية الهند، بجانب مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق -هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًا- للعام المالي الحالي وكذلك التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي الحالي