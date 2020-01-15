العربية للتصنيع توقع مذكرة لتنفيذ المشروعات القومية ومنظومة النقل الذكي ‎

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالمشروعات التنموية القومية وتعزيز التحول الرقمي ومنظومة النقل الذكي وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية.





جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "فايبر مصر" في إطار إستراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.





أوضح "التراس" أن مجالات التعاون مع شركة "فايبر مصر " تتضمن الشراكة والتعاون لتصميم وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروع منظومة النقل الذكي, مشددا علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لوضع خطة متكاملة للتحول للإقتصاد الرقمي وتحقيق الريادة في صناعة تكنولوجيا نظم النقل الجماعي الذكية والمراقبة الإلكترونية بالطرق السريعة وميكنة رسوم الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير شبكة الطرق وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري.





وأضاف أنه اتفق على تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية ,مشيرا إلي توفير الجسور اللازمة لمشروع النقل الذكي والتي تصمم وتنتج بخبرات وأيدي مصرية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع ، مع امكانية تدبير الكاميرات اللازمة لهذا المشروع من خلال شركة فايبر مصر؛ لافتا لأهمية تحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.





من جانبه أشاد المهندس "أحمد مكي" رئيس مجلس إدارة شركة "فايبر مصر" والعضو المنتدب بهذا التعاون الجديد بين الطرفين الذي يعد تتويجا للعلاقات المتميزة مع الهيئة العربية للتصنيع ويضاف إلي المجالات الأخري التي تم فيها العمل المشترك وآخرها ما يتعلق بمشروع تطوير البنية التحتية لمدارس الجمهورية,مشيرا إلي أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية وتعزيز كافة الجهود للرقمنة والإقتصاد الرقمي بالسوق المصري والإفريقي.



