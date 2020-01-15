السيمفونى يقدم حفلا لموسيقى بيتهوفن على المسرح الكبير 18 يناير

يقام فى الثامنة مساء السبت 18 يناير على المسرح الكبير حفلا بقيادة المايسترو الإيطالي لورينزو تازيرى ومشاركة مواطنه عازف البيانو اندريا بيكاتشتى والسوبرانو داليا فاروق، وذلك ضمن سلسلة حلقات بيتهوفن التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى بمناسبة مرور 250 عام على ميلاد المؤلف الالمانى الشهير.





يتضمن البرنامج من مؤلفات بيتهوفن كونشيرتو البيانو والاوركسترا - برفيدو ، إضافة إلى عدد من أعمال روسينى ، فيردى ، بوتشينى ، ماسينيه .



