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ثقافة

السيمفونى يقدم حفلا لموسيقى بيتهوفن على المسرح الكبير 18 يناير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقام فى الثامنة مساء السبت 18 يناير على المسرح الكبير حفلا بقيادة المايسترو الإيطالي لورينزو تازيرى ومشاركة مواطنه عازف البيانو اندريا بيكاتشتى والسوبرانو داليا فاروق، وذلك ضمن سلسلة حلقات بيتهوفن التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى بمناسبة مرور 250 عام على ميلاد المؤلف الالمانى الشهير.

يتضمن البرنامج من مؤلفات بيتهوفن كونشيرتو البيانو والاوركسترا - برفيدو ، إضافة إلى عدد من أعمال روسينى ، فيردى ، بوتشينى ، ماسينيه .

يشار ان لودفج فان بيتهوفن يعد احد اهم المؤلفين فى العالم حيث أظهر في طفولته نبوغا وموهبةً فذة حين كتب اول اعماله فى الثامنة من عمره ، عُزفت السيمفونية الأولى له في المسرح الملكي الإمبراطوري في فيينا عام 1800 ولاقت ترحيبًا وإعجابًا كبيرين بعدها اصبح من الموسيقيين البارزين في أوروبا ، وفى العام التالى نشر الرباعيات الوترية الستة التي شابهت في براعتها وجمالها مؤلفات موتسارت وهايدن ، اصيب فى تلك الفترة بالصمم لكنه تمكن من مواصلة تأليف الأعمال الموسيقية بين عامي 1803 - 1812 وتم اطلاق اسم " الفترة البطولية " عليها حيث كتب خلالها 6 سيمفونيات ، 5 رباعيات وترية ، 6 سوناتا وترية ، 7 سوناتا للبيانو، و72 نشيدًا وأوبرا وحيدة هي فيديليو وغيرها ، توفى عام 1827 عن عمر ناهز 56 عاما بعد ان ابدع مؤلفات خالدة فى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية .
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