وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت منطقة آثار تونا الجبل الأثرية بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا قادمًا من دولة ألمانيا، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.



من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة يومين، حيث سيزور الوفد منطقتي آثار تل العمارنة وبنى حسن.



وقال الدكتور ثروت الأزهري، إنه طبقا للإحصائيات التي رصدتها الإدارة، فقد جاءت الجنسية الألمانية في مقدمة زوار المحافظة عام 2019، ثم الانجليزية، فالإسبانية، الأمريكية، وأخيرا الجنسية الأسترالية، لافتا إلى أن المراسي السياحية بالمحافظة استقبلت 208 بواخر سياحية، منها 119 باخرة سياحية على مرسى تل العمارنة، و٨٩ باخرة على مرسى "إخناتون".



وأضاف أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة، منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.



كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

