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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1934 حالة خلال قافلة طبية بالعدوة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة خلال يومي 13 و 14 يناير الجاري ضمن جهود مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تنظمها وزارة الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى و المناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.

من جانبه، قال الدكتور أسامه بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1934 حالة مترددة منها 322 حالة جراحة، و463 أطفال، و235 حالة جلدية، و277 حالة باطنة، و149 حالة قلب، و112 حالة أسنان، و163 حالة نساء،  و120 حالة تنظيم الأسرة ، و93 حالة بعيادة المسالك، إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل لعدد(120) حالة وعمل 76 حالة موجات صوتية وأشعة سينية 
و16 رسم قلب وتم عقد ندوات تثقيف صحى ، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد (141) حالة، وتحويل 68 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

وأوضح أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني فى جميع التخصصات والاستعانة بعدد 11عيادة متنقلة، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.
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