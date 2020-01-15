AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تعلن مغادرة السفير البريطاني أراضيها

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم، الأربعاء، مغادرة السفير البريطاني في طهران روب ماكير، العاصمة الإيرانية، بعد إعلامه الجهات المعنية.

وأوضحت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة شئون أوروبا بوزارة الخارجية، استدعى الأحد‏ الماضي السفير البريطاني في طهران، بسبب ما وصفته إيران بالسلوك غير المتعارف والمشاركة في تجمعات غير قانونية، وتم إبلاغه وإبلاغ الحكومة البريطانية احتجاج طهران الشديد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أنه "وفق القوانين الدولية يعتبر السفير البريطاني غير مرغوب فيه، والشعب ينتظر طرده".

يذكر أن السفير البريطاني في طهران اعتقل يوم السبت الماضي؛ بسبب مشاركته في تجمع غير قانوني (وقفة احتجاجية) في العاصمة طهران، بسبب قيام إيران بإسقاط طائرة أوكرانية، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، لكن تم اطلاق سراحه لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية وبعد التأكد من هويته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل احتجاز السفير البريطاني لدى طهران بسبب مشاركته في الاحتجاجات

أول تعليق من بريطانيا على اعتقال سفيرها لدى طهران

تفاصيل احتجاز السفير البريطاني في إيران ساعة بسبب المظاهرات.. تصوير الاحتجاجات السبب وانتظار استدعائه.. وبريطانيا: انتهاك للقانون الدولي

الخارجية الإيرانية تطلب تقريرا من أجهزة الأمن بشأن احتجاز السفير البريطاني

السفير البريطاني لدى طهران يكشف كواليس احتجازه

تحذيرات بريطانية شديدة اللهجة لإيران بعد واقعة احتجاز السفير

ترشيحاتنا

حمدالله ينفجر غضبًا على انستجرام.. لهذا السبب

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير القصب على الريق؟

بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

عقيلة صالح: الجيش الوطني الليبي سيحرر طرابلس قريبا

قنابل موقوتة.. تعرف على أسباب حرائق الدفايات الكهربائية في المنازل

اللواء نصر سالم: قاعدة برنيس إنجاز مميز لـ القوات المسلحة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين