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حوادث

مباحث القاهرة تعيد لودر سرقة 4 لصوص من موقع تحت الإنشاء بالوايلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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محمد صبري
كشف رجال الامن بالقاهرة غموض بلاغ بسرقة لودر من موقع تحت الانشاء بحى الوايلي ، حيث تبين ان ٤ لصوص وراء ارتكاب الواقعة تم ضبط ٢ منهم وجار البحث عن الاخرين ،ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعه القبض على المتهمين الهاربين وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الوايلي من حارسي بموقع فى الطريق الجديد الكائن بجوار محطة الدمرداش بشارع لطفي السيد ـ دائرة القسم قررا بأنه حال تواجد احدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدي عليه بالضرب " دون إصابات " وتكبيل يديه وتكميم فمه بلاصق طبي , وسرقة لودر ملك الشركة التي يعملان بها ولاذوا بالفرار .

بوضع خطة البحث موضع التنفيذ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بالاشتراك مع سائقين ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط ٢ من المتهمين حال استقلالهما سيارة والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين ، تم بإرشادهما ضبط اللودر المستولى عليه بمكان إخفائه بقطعة أرض فضاء كائنة بالمنطقة التاسعة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .
مباحث القاهرة تعيد لودر سرقة 4 لصوص من موقع تحت الإنشاء بالوايلي
مباحث القاهرة تعيد لودر سرقة 4 لصوص من موقع تحت الإنشاء بالوايلي
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