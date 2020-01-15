طالبان يستدرجان تاجرا عبر فيس بوك ويستوليا على ٣٠ ألف جنيه منه.. صور

فكر طالبان فى حيلة شيطانية لسرقة أموال رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث استدرجا تاجر من خلال الفيس بوك بزعم بيع كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه واستوليا على الأموال ولاذا بالهرب إلى أن تم ضبطهما .





ورد لقسم شرطة المقطم إشارة مستشفى خاص تفيد استقبالها تاجر مصاب "بجرح قطعي بالرسغ والأوتار القابضة والفك".





وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر تعرفه علي احد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بالعاب البلاي ستيشن ، واتفق معه علي شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه والتقابل بشارع المعهد الأزهري ـ دائرة القسم .





وفور وصوله فوجئ بقيام المتهم وبصحبته أخر بالتعدي عليه بسلاح ابيض " مطواة " وإحداث أصابته واستوليا منه علي المبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية كرها عنه وفرا هاربان .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبين تم ضبطهما .



