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حوادث

طالبان يستدرجان تاجرا عبر فيس بوك ويستوليا على ٣٠ ألف جنيه منه.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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محمد صبري
فكر طالبان فى حيلة شيطانية لسرقة أموال رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث استدرجا تاجر من خلال الفيس بوك بزعم بيع كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه واستوليا على الأموال ولاذا بالهرب إلى أن تم ضبطهما .

ورد لقسم شرطة المقطم إشارة مستشفى خاص تفيد استقبالها تاجر مصاب "بجرح قطعي بالرسغ والأوتار القابضة والفك".

وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر تعرفه علي احد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بالعاب البلاي ستيشن ، واتفق معه علي شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه والتقابل بشارع المعهد الأزهري ـ دائرة القسم .

وفور وصوله فوجئ بقيام المتهم وبصحبته أخر بالتعدي عليه بسلاح ابيض " مطواة " وإحداث أصابته واستوليا منه علي المبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية كرها عنه وفرا هاربان .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبين تم ضبطهما .

و اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنهما ، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة .
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