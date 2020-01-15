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حوادث

شاهد مباحث القاهرة تضبط خمورا مغشوشة داخل كشك بحلوان

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط المسئول عن كشك لبيع الخمور في شارع عمر بن عبد العزيز من شارع البرقوقي ـ دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم بذات الدائرة.

وعثر بداخل الكشك على (72 زجاجة خمور " مختلفة الأنواع والأحجام " ) وجميعها مهربة جمركيا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي تتضمن فى أحد بنودها إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق .
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