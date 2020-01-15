شاهد مباحث القاهرة تضبط خمورا مغشوشة داخل كشك بحلوان

تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط المسئول عن كشك لبيع الخمور في شارع عمر بن عبد العزيز من شارع البرقوقي ـ دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم بذات الدائرة.
وعثر بداخل الكشك على (72 زجاجة خمور " مختلفة الأنواع والأحجام " ) وجميعها مهربة جمركيا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مجلس الدولة ينتصر لطالب ويعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بنظيره الأزهري
عدم قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحانات
جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي تتضمن فى أحد بنودها إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق .
وعثر بداخل الكشك على (72 زجاجة خمور " مختلفة الأنواع والأحجام " ) وجميعها مهربة جمركيا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مجلس الدولة ينتصر لطالب ويعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بنظيره الأزهري
عدم قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحانات
جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي تتضمن فى أحد بنودها إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق .