أخطأت في شخص ولا أستطيع الوصول إليه فماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية يرد

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يقول صاحبه: « أخطأت في شخص ولا أستطيع الوصول إليه؛ فماذا أفعل؟».
أجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية السائل قائلة: "ننصحك بالاستغفار لهذا الرجل الذي أخطأت في حقه والدعاء له دائمًا هذا فيما إذا لم يكن الحق مالًا ".
وتابعت أنه إذا كان هذا الحق مالًا؛ فيلزمه ضمانه، وعند عدم العثور عليه بعد شدة البحث عنه؛ يلزمه التصدق بهذا المال في أبواب الخير على نية صاحبه .
-سائل: وجدت مالًا وتصدقت به للمسجد.. والإفتاء: ما فعلته خطأ:
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، والحكم الشرعي فيها أنها: إن كانت لها قيمة كبيرة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام.
وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «وجدت مالًا فتصدق به في المسجد، وبعد فترة زمنية ظهر صاحبه، فماذا أفعل؟»، أن المال الذي وجده الإنسان له أحوال في كيفية التصرف الشرعي فكان أولًا أن يعرف لمدة عام، أو يغني عن ذلك بأن يُسلم إلى قسم الشرطة ويحرر محضر بذلك، أما وضع الأموال في المسجد قبل تعريفها فليس تصرفًا منشودًا.
ونصح مستشار المفتي، السائل، بأن يرد لصاحب «اللقطة» ماله، الذي تصدق به للمسجد، إذا كان قادرًا على ذلك، ويكون له أجر الصدقة، أو أن يسامحه صاحب المال الأصلي ويعتبره صدقة له.
- سائل: مديون وأمواله بلغت النصاب.. والإفتاء: تجب عليه الزكاة في هذه الحالة
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
وأضاف «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا عليّ قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا لـ55 ألفًا، وهي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.
وتابع: أن الدين أو القرض إذا تم خصمه وتبقى معي قدر من النصاب تجب الزكاة على المبلغ المتبقي فقط، وإذا كانت أقل من النصاب فلا تجب الزكاة.
جدير بالذكر أنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي: أولًا: بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
ثانيًا: حولان الحول؛ أي مرور عام كامل، ثالثًا: الخلو من الديون، رابعًا: الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%.
أجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية السائل قائلة: "ننصحك بالاستغفار لهذا الرجل الذي أخطأت في حقه والدعاء له دائمًا هذا فيما إذا لم يكن الحق مالًا ".
وتابعت أنه إذا كان هذا الحق مالًا؛ فيلزمه ضمانه، وعند عدم العثور عليه بعد شدة البحث عنه؛ يلزمه التصدق بهذا المال في أبواب الخير على نية صاحبه .
-سائل: وجدت مالًا وتصدقت به للمسجد.. والإفتاء: ما فعلته خطأ:
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، والحكم الشرعي فيها أنها: إن كانت لها قيمة كبيرة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام.
وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «وجدت مالًا فتصدق به في المسجد، وبعد فترة زمنية ظهر صاحبه، فماذا أفعل؟»، أن المال الذي وجده الإنسان له أحوال في كيفية التصرف الشرعي فكان أولًا أن يعرف لمدة عام، أو يغني عن ذلك بأن يُسلم إلى قسم الشرطة ويحرر محضر بذلك، أما وضع الأموال في المسجد قبل تعريفها فليس تصرفًا منشودًا.
ونصح مستشار المفتي، السائل، بأن يرد لصاحب «اللقطة» ماله، الذي تصدق به للمسجد، إذا كان قادرًا على ذلك، ويكون له أجر الصدقة، أو أن يسامحه صاحب المال الأصلي ويعتبره صدقة له.
- سائل: مديون وأمواله بلغت النصاب.. والإفتاء: تجب عليه الزكاة في هذه الحالة
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
وأضاف «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا عليّ قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا لـ55 ألفًا، وهي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.
وتابع: أن الدين أو القرض إذا تم خصمه وتبقى معي قدر من النصاب تجب الزكاة على المبلغ المتبقي فقط، وإذا كانت أقل من النصاب فلا تجب الزكاة.
جدير بالذكر أنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي: أولًا: بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
ثانيًا: حولان الحول؛ أي مرور عام كامل، ثالثًا: الخلو من الديون، رابعًا: الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%.