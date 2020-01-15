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اقتصاد

نعيم القابضة: مؤشر بورصة مصر يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إن مؤشر البورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة خلال الوقت الراهن.

وقالت نعيم في تقرير بحثي لها، إن تمكن المؤشر من تجاوز مقاومة 14100 نقطة، سوف يعزز من فرص صعوده باتجاه نطاق 14800 – 15000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.

وأوصت نعيم في تقريرها البحثي بشراء سهم راكتا لصناعة الورق، وقالت إن السهم تخطى مقاومة 5.60 جنيه، وهو ما قد يمهد له الصعود نحو مستوى 6.70 جنيه ثم مستوى 7.25 جنيه.
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