نعيم القابضة: مؤشر بورصة مصر يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إن مؤشر البورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة خلال الوقت الراهن.



وقالت نعيم في تقرير بحثي لها، إن تمكن المؤشر من تجاوز مقاومة 14100 نقطة، سوف يعزز من فرص صعوده باتجاه نطاق 14800 – 15000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.



وأوصت نعيم في تقريرها البحثي بشراء سهم راكتا لصناعة الورق، وقالت إن السهم تخطى مقاومة 5.60 جنيه، وهو ما قد يمهد له الصعود نحو مستوى 6.70 جنيه ثم مستوى 7.25 جنيه.

