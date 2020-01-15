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برلمان

المتحدث باسم البرلمان:انبهار الحاضرين بقاعدة برنيس العسكرية دليل على عظمة مصر وجيشها

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:42 م
قاعدة برنيس العسكرية
قاعدة برنيس العسكرية
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فريدة محمد
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النوب ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر وانبهار الحاضرين بالاحتفالية الخاصة بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة والفيلم التسجيلي عن قاعدة برنيس العسكرية، والذى يتحدث عن الاستعدادات المكثفة للقوات المسلحة المصرية على كافة الأصعدة، لردع أى عدوان يهدد أمن مصر وشعبها العظيم، وأهمية قاعدة برنيس العسكرية ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى من ناحية الحدود الجنوبية.

وأضاف: إفتتاح هذه القاعدة العسكرية يأتى فى إطار الارتقاء بأعلى معدلات التسليح، والكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية، ويعرض أيضا الفيلم التسجيلى كافة المعلومات المتعلقة بالقاعدة العسكرية الجديدة إضافة إلى العروض العسكرية رفيعة المستوى من صقور وأبطال القوات المسلحة إنما هو دليل قاطع على عظمة الجيش المصرى مصنع الأبطال والرجال.

ووجه " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لجميع قيادات وضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة المصرية الباسلة لحرصهم الكبير فى الدفاع عن الامن القومى المصرى والعربى والخليجى وماحققوه من نجاحات كبيرة فى أنبل وأشرف معركة يخوضونها بكل بسالة وقوة ضد الإرهاب والإرهابيين.

مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم لن يهدأ لها بال حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب.
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