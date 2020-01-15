ألقى 3 قنابل.. إسرائيلي يحرق مركزًا للشرطة في تل أبيب

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد شاب إسرائيلي، بتهمة محاولته إحراق مراكزًا للشرطة جنوب البلاد.



ووفقًا للقناة السابعة العبرية، وجهت النيابة لائحة اتهام ضد شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 28 عامًا، بعد أن ألقى زجاجات حارقة على مركز شرطة في مدينة عسقلان.



وأشارت القناة العبرية، أن النيابة قُدمت مذكرة اتهام واعتقال حتى نهاية الدعوى ضد الشاب، بتهمة إحراق متعمد، حيث ألقى ثلاثة قنابل حارقة في مركز شرطة عسقلان بهدف الحرق.