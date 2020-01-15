مفيد شهاب: العدل الدولية هي المسئولة عن إيجاد حل للتسويات السياسية

استضاف مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية صباح اليوم الدكتور مفيد شهاب - أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وذلك في ندوة تثقيفية لاعضاء النيابة الإدارية تحت عنوان (التسوية السلمية للنزاعات الدولية)، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب، وذلك بحضور كل من المستشار أحمد أبو دقة - مدير التفتيش القضائي، والمستشار عدلي حسين - محافظ القليوبية الأسبق، والمستشار ممدوح حشيش - عضو محكمة القيم وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.



وبحسب بيان، الأربعاء، تناول الدكتور شهاب أهمية آلية التسوية السلمية في حل النزاعات الدولية والتأكيد على التزام مصر عبر تاريخها بقواعد القانون الدولي والتزاماتها الدولية في ضوء حماية الأمن القومي المصري بأبعاده الإقليمية والاستراتيجية المختلفة.



وتطرق "شهاب" إلى نجاح مصر الباهر في استرداد أراضي طابا عبر التحكيم الدولي وفق ضوابط الشرعية الدولية، كما نوه شهاب بحاجة المجتمع الدولي إلى المضي قدمًا في تدعيم آليات التسوية السلمية للنزاعات الدوليه عبر محكمة العدل الدولية أو هيئات التحكيم الدولي المؤقتة.



وفي نهاية الندوة قام المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء درع النيابة الإدارية للدكتور مفيد شهاب، تقديرًا لإسهاماته المتعددة في إثراء الحصيلة المعرفية بقواعد القانون الدولي.



واكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ،ان الندوة تأاي في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من جهود حثيثة في إطار الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لمواكبة أحدث المستجدات على الساحة المحلية والدوليّة.