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برلمان

برلماني يكشف خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة في 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 09:05 ص
اللواء كامل الوزير
اللواء كامل الوزير وزير النقل
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معتز الخصوصى
قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن خطة وزارة النقل الجديدة فى عام 2020 تمت دراستها بعناية شديدة ، حيث سيتم التركيز على الاهتمام بالبنية الأساسية القطارات واختيار أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة فى مجال قيادة القطارات وفتح الشباب الواحد للتذاكر.

كما أشار "قرقر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الخطة ستشمل أيضًا إعادة هيكلة الأصول المملوكة للسكة الحديد، وتم التأكيد على الوصول لمليون راكب فى 30 يونيو من عام 2020، وستتم زيادة عدد القطارات والخطوط الممكينة وجميع الإشارات، بالإضافة إلى إنشاء الطريق المزدوج ومنه طريق السكة الحديد دمياط - الصعيد - المنصورة.

كما أوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن هناك خطة موجهة من الرئيس السيسى لتقديم كل الدعم لتطوير البنية التحتية للسكة الحديد خلال عامين بقيمة أكثر من 100 مليار دولار ، من خلال تزويدها بخطوط جديدة وقاطرات جديدة.

وكان قد أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن عام 2024 ستشهد جميع أرجاء الدولة المصرية طفرة جديدة على أعلى مستوى في وسائل المواصلات، تماثل دول العالم، موضحًا أن هناك مجهودًا كبيرًا يتم بوزارة النقل في كافة القطاعات.

وأضاف «كامل الوزير» خلال حواره على قناة «سكاي نيوز عربية» أن وزارة النقل استطاعت القيام بتغيير كبير في قطاع النقل، ويشعر باطمئنان كبير بما يشهده قطاع السكك الحديدية من تطور كبير على أرض الواقع.

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أنه وضع خطة عاجلة وخطة متوسطة المدى وخطة بعيدة المدى، وتم عرضها على رئيس الجمهورية لضمان سلامة وحياة المواطنين.

وشدد على أن هناك خطة عاجلة سيتم الانتهاء منها في 30 يونيو 2020 والعمل علي زيادة الإنتاجية لعودة المليون راكب بالنسبة للقطارات، مؤكدا أن الاعتماد سيكون على التكنولوجيا الحديثة لتخفيف العنصر البشري.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه للخطة العاجلة ومتوسطة المدي، والآن يسعون الي مضاعفة العدد إلى 125 مليارًا في 30 يونيو 2024، مؤكدًا أن كافة الإشارات ستعمل بالكهرباء دون تدخل بشري، بعد الانتهاء من كافة تطوير القطارات والمحطات.
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