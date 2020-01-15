بعد حصوله على جائزة الراحل السلطان قابوس.. وزيرة الثقافة تكرم على الحجار

وبرز في غناء مقدمات ونهايات المسلسلات التليفزيونية التي حولها من مجرد مقطوعات موسيقية صامتة، إلى أغنيات تعكس ملامح المسلسل ومن أشهرها " الأيام، وأبو العلا البشري، والشهد والدموع، وهارون الرشيد، وحدائق الشيطان" وغيرها.





أجاد التمثيل أيضًا وقدم عددا من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، منها مسلسلات "ياسين وبهية، والوقف، وبوابة الحلواني، وأفلام المغنواتى، وأنياب الفتى الشرير"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها "ليلة من ألف ليلة، ونوار الخير، وعيال تجنن، ورصاصة في القلب".

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بحضور الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، النجم على الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي، كأول فنان مصرى ينالها، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير.وخلال الحفل، يقدم الحجار مجموعة من أعماله الشهيرة بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها "عارفة، ومسألة مبدأ، وزى الهوى، والمال والبنون، وأنا كنت عيدك، ولما الشتاء يدق البيبان، ومن غير ما تتكلمى، وتجيش نعيش، ويا طالع الشجرة، وانكسر جوانا شيء، وفى قلب الليل، وريشة، وعلى قد ما حبينا، وبانواراما وطنية"، إلى جانب عمله الجديد دويتو "بضحك من قلبى" وغيرها .المعروف أن على الحجار تخرج فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ونشأ فى عائلة فنية وتأثر بوالده المطرب والملحن إبراهيم الحجار الذي تعلم منه أصول الموسيقى العربية، كما تعلم تجويد القرآن الكريم من جده المنشد الديني علي الحجار، واعتمد في الأزهر الشريف كمقرئ ومجود للقرآن الكريم ليصبح بذلك أول مطرب مصري يحصل علي هذا التقدير.بدأ على الحجار مشواره الفني عام 1977 بعد أن اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، حيث لحن له أغنية "على قد ما حبينا"، والتي تمثل بداية ظهوره على الساحة الفنية ثم جاءت انطلاقته الحقيقية عقب تعرفه على الشاعر صلاح جاهين الذي منحه فرصة غناء المجموعة الكاملة للرباعيات بألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي.ونال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والتكريمات، حيث حصل على جائزتين من مهرجانين للمسرح في كل من إيطاليا وألمانيا عام 2006، وجائزة أفضل مطرب لعام 2006 من مهرجان شرم الشيخ للفيديو كليب عن أغنية "الليل يا ناس"، كما تم تكريمه من مهرجان الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية في نفس العام عن مجمل أعماله، بالإضافة إلى جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي، ويعد أول فنان مصري يحصل عليها.