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أيمن عبدالمجيد: مصر قادرة على ردع أى تدخلات تحدث فى الوطن العربي.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:50 م
رئيس تحرير بوابة
رئيس تحرير بوابة "روزاليوسف"
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قال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة "روزاليوسف"، ان قاعدة "برنيس" ومناورة "قادر 2020"، ترسل رسائل الاصدقاء والاعداء بأن مصر قادرة على الردع.

وأشار أيمن عبدالمجيد، أثناء حواره على برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، ان القدرة على الردع ليست وليدة اللحظة، بل هي وليدة مكونات وعمل عدة اتجاهات، والتى يمكن تلخيصها فيما يعرف باستراتيجية مصر 2020.

وأكد أيمن عبدالمجيد، على ان القيادة السياسية فى مصر تتميز بأنها تمتلك شرعية الإنجاز الفعلي على أرض، بالإضافة إلى الإدراك الواقعي حجم التعديات.

وأوضح أيمن عبدالمجيد، ان مصر توجه رسالة طمأنة الى الاشقاء العرب أيضا، بأن مصر تعمل على حماية الأمن القومي العربي، موضحا ان مصر تبعث رسالة إلى الخارج، بأنها قادرة على ردع أى تدخلات تحدث فى الوطن العربي، وان مصير مايقومون به هو الفشل.
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